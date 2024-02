La compagnia AMC Theatres è pronta a entrare nella “seconda fase” della campagna pubblicitaria con Nicole Kidman incentrata sulla sala cinematografica.

L’amministratore delegato della compagnia Adam Aron ha infatti annunciato che tre nuovi spot di 30 secondi saranno proposti a rotazione negli Stati Uniti a partire dal 1 marzo.

La campagna “è diventa di culto e incredibilmente popolare in America” ha commentato Aron durante l’ultima riunione con gli azionisti. “Per la prima volta in quattro anni, tra pochi giorni, mostreremo un nuovo pre-show sullo schermo entrando nella seconda fase della campagna con Nicole Kidman. Per gli ultimi tre anni c’era solamente uno spot da 60 secondi proposto prima di ogni film“.

Ha poi precisato: “Non ne vedrete tre di fila, ma man mano che vedrete film al cinema noterete tre diversi spot con Nicole“.

Non appena saranno disponibili online, ve lo segnaleremo.

