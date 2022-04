La Notte degli Oscar di quest’anno è stata preceduta e seguita da polemiche e controversie – dalla decisione di assegnare alcuni premi prima della diretta allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock . Sui social, poi, diversi momenti durante la cerimonia sono stati criticati – l’immancabile assenza di alcuni nomi dal segmento in memoriam, ma anche alcune battute pronunciate dalle conduttrici.

In particolare, uno sketch con protagoniste la presentatrice Amy Schumer e i coniugi Jesse Plemons e Kirsten Dunst ha scatenato un putiferio perché frainteso da molti. Lo sketch in questione vedeva Amy Schumer scambiare la Dunst per una “scalda posto” e cacciarla via per sedersi a fianco di Jesse Plemons. Molti fan hanno reagito male per la scenetta, lamentandosi della presunta mancanza di rispetto verso l’attrice candidata all’Oscar, tanto che la Schumer è arrivata a dover spiegare l’ovvio su Instagram il giorno successivo:

Hey apprezzo l’amore verso Kirsten Dunst. Anche io la amo! Si è trattato di una scenetta coreografata. Non le mancherei mai di rispetto così!

Amy Schumer says the Secret Service reached out after her Kirsten Dunst Oscars bit https://t.co/EpUAUw6ffW pic.twitter.com/MfuWeErZb5 — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) April 14, 2022

A quanto pare la comica ha dovuto pubblicare quel messaggio per un motivo preciso: qualche giorno fa, infatti, la Schumer ha raccontato durante The Howard Stern Show di aver ricevuto addirittura delle minacce di morte.

Parliamo di minacce così gravi che i Servizi Segreti mi hanno contattato per dei chiarimenti. Ho risposto: “Penso che abbiate chiamato il numero sbagliato. Sono Amy Schumer, non Will Smith.” Ma c’è un livello di misoginia incredibile.

La Schumer è stata contattata anche dal dipartimento di polizia di Los Angeles per aiutarla ad affrontare la questione.

Inutile dire che gli sketch durante gli Oscar erano tutti preparati (nota: NON la battuta di Chris Rock che ha scatenato l’ira di Will Smith). La Schumer aveva ricevuto la benedizione della Dunst per la scenetta, e aveva contattato anche Leonardo DiCaprio per la battuta sull’uscire con donne più giovani, ricevendo il via libera. Durante il programma di Howard Stern, la comica ha anche precisato di non aver mai avuto intenzione di dire in diretta la battuta “tagliata” su Don’t Look Up e l’incidente sul set di Rust. Dopotutto si tratta di una cerimonia di premiazione, non di un roast, cosa che forse alcuni spettatori non hanno capito.