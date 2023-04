Ballerina, lo spin-off di John Wick in arrivo l’anno prossimo, rappresenterà la fine di un periodo dedicato ai film d’azione per Ana de Armas.

“Dopo Bond c’è stata un’ondata di ruoli d’azione ed è stato bello” ha commentato l’attrice durante un’intervista con Vanity Fair. “Ho scelto quelli che ritenevo più emozionanti o con persone con cui volevo lavorare. Ho la sensazione che Ballerina rappresenti un po’ la fine, almeno per ora, perché ho bisogno di film in stile Blonde“.

In una recente intervista con Extra ha poi chiarito: “Vedremo, perché voglio girare altri tipi di film, e per quanto adori questo genere, voglio fare cose nuove. Non credo di poter dedicarmi all’azione tutta la vita. Ma se il progetto fosse giusto, naturalmente, lo farei“.

Il film con protagonista Ana de Armas arriverà al cinema il 7 giugno 2024.

Classifiche consigliate