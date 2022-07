Ana de Armas non crede che una donna debba interpretare James Bond

In una recente intervista con il Sun per la promozione di The Gray Man, Ana de Armas ha parlato del prossimo James Bond.

Secondo l’attrice, che ha interpretato Paloma in No Time to Die, non è necessario che il prossimo 007 sia interpretato da una donna per cambiare un po’ le carte in tavola, anzi:

Non ci dovrebbe essere alcun bisogno di rubare il personaggio a qualcun altro e impadronirsene. Parliamo di un romanzo che racconta nello specifico chi è James Bond e qual è il suo mondo.

Ciò che l’attrice spera è che in futuro i ruoli per le donne accanto a James Bond siano sempre più consistenti:

Spero abbiano una parte più consistente e più riconoscimento, la trovo una cosa molto più interessante rispetto all’invertire i ruoli.

