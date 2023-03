Andy Serkis si sta concentrando su “film più piccoli” come regista, dopo Venom 2

In un’intervista con Comicbook, Andy Serkis ha parlato dei suoi prossimi progetti come regista. Dopo aver diretto Venom – La furia di Carnage, il celebre attore condivide il suo desiderio di tornare a progetti più piccoli, in linea con il suo esordio dietro la macchina da presa, Ogni tuo respiro.

Ecco le sue parole:

Ho un’intera serie di film che ho sviluppato nel corso degli anni. Storie uniche e individuali che meritano di essere raccontate e che non vedo l’ora di raccontare. Mi entusiasmano anche le grandi tele, i blockbuster e tutto il resto, ma avendo vissuto di recente l’esperienza di Venom, mi sto concentrando maggiormente su film più piccoli che non hanno meno valore, ma parlano in modo diverso.

Vi ricordiamo che il prossimo progetto di Serkis come regista sarà una versione in performance capture di La fattoria degli animali, il classico di George Orwell datato 1945. La sceneggiatura era stata scritta da Caroline Thompson (Edward mani di forbice, Nightmare before Christmas), ma Nicholas Stoller (Storks, Captain Underpants) ha scritto la nuova stesura del progetto che a quanto pare non arriverà più su Netflix. Nelle vesti di attore, la sua ultima apparizione è invece in Luther: Verso l’inferno, sequel della popolare serie britannica disponibile su Netflix.

