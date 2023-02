Angela Bassett, interpretando Tina Turner, ha avuto un’esperienza simile a quella di Austin Butler con Elvis

Nel discorso di accettazione del Golden Globe vinto per la sua performance in Elvis (LEGGI LA RECENSIONE) Austin Butler, come molti hanno notato, parlava ancora con la voce del celebre cantante (qui tutti i dettagli).

In un’intervista col The New Yorker, è stato chiesto a Angela Bassett se avesse avuto un’esperienza simile interpretando Tina Turner nel biopic del 1993 Tina – What’s Love Got to Do with It. L’attrice ha risposto che è stato “assolutamente” così per lei, e ha anche fatto una risata acuta in stile Turner per dimostrarlo. Ecco le sue parole:

La risata di Tina e il suo modo di parlare hanno preso il sopravvento. Ha preso il sopravvento, non così a lungo come Elvis, forse circa quattro mesi dopo. Hai vissuto e respirato e hai iniziato a vedere la vita attraverso la loro prospettiva. Dovevi farlo. Sono una parte di te.

Bassett poi aggiunge:

Credo che sia questo il suo problema. Devi dirgli addio, ed è difficile lasciarlo andare, perché ti sei divertito, sei sopravvissuto a questo, hai fatto un buon lavoro e ne sei orgoglioso. Hai avuto un’opportunità e l’hai colta al volo. Ci vuole un po’ di tempo per tornare a essere il solito te stesso. Ma dopo questo momento sei diverso. Ora sei Austin, che ha fatto quella grande performance.

Elvis è uscito al cinema in Italia il 22 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

