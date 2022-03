Mancano circa 20 giorni all’arrivo nei cinema di– il cui titolo integrale lo ricordiamo è– e così, da Box Office Pro arrivano le prime indiscrezioni sul tracking della pellicola.

La pellicola, lo ricordiamo, riprenderà le fila della storia rimasta in sospeso nel 2018 con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald il secondo episodio dell saga di prequel / spin-off della saga di Harry Potter. Stando a quanto riportato dal solitamente attendibile sito dedicato alle analisi del box-office, Animali fantastici 3 dovrebbe incassare fra i 40 e i 55 milioni di dollari nella tre giorni di debutto statunitense. Complessivamente, si stima un incasso cumulativo, sempre limitatamente al mercato nordamericano, compreso fra i 100 e i 140 milioni di dollari. Se il dato del primo week-end verrà confermato dalla “prova su strada” quello di Animali fantastici 3 diventerebbe peggior incasso d’esordio per una pellicola del franchise. Il primo aveva aperto con 74.4 milioni di dollari mentre il secondo aveva frenato assestandosi a 62.2 milioni di dollari.

Contrariamente a un’altra pellicola Warner Bros come The Batman (LEGGI LA RECENSIONE) che è arrivata in sala in tutto il mondo senza dover fare i conti con dei rivali in grado di attirare le attenzioni – e i soldi – del pubblico pagante, Animali fantastici 3, pandemia a parte, dovrà scontrarsi con pellicole come Sonic 2 – il film (GUARDA IL TRAILER FINALE) e Troppo cattivi. Quest’ultimo uscirà circa dieci giorno dopo e potrebbe comunque togliere pubblico potenziale al kolossal del Wizarding World.

Chiaramente seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione appena Animali Fantastici: I segreti di Silente arriverà nei cinema.

