Le riprese di, il terzo film della saga prequel di Harry Potter diretto ancora una volta da David Yates, sono finite da pochi giorni.

In attesa dei primi materiali promozionali del film, Dan Fogler (Jacob) è tornato a parlare del progetto in una recente intervista.

L’attore ha prima di tutto parlato del finale del secondo film, che ha visto Jacob separarsi dalla sua amata Queenie:

L’attore ha poi parlato del suo film preferito della saga di Harry Potter:

Siamo così emozionati per questo film. È una vera avventura… Il mio preferito è Il Prigioniero di Azkaban perché ti affezioni ai personaggi che vengono gettati in questa corsa sfrenata e in questa avventura pazzesca. Ho amato il Prigioniero e tutto il viaggio nel tempo e il lupo mannaro. E perciò, in modo molto simile, ci siamo divertiti molto e, oddio, sono stati aggiunti alcuni personaggi grandiosi, come Jess, Jessica Williams, con cui abbiamo molta chimica.