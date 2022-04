– ovvero Animali Fantastici – i segreti di Silente – è da qualche giorno nei cinema italiani e, come noto, nella nuova pellicola del Wizarding World è l’attore danesea interpretare il villain Gellert Grindelwald che, nei precedenti film del franchise era interpretato da Johnny Depp.

Forse ricorderete che la star de I pirati dei caraibi è stata allontanata dal set di Animali Fantastici 3 a inizio novembre del 2020, dopo aver trascorso sul set del lungometraggio di David Yates circa una settimana. La decisione era stata presa dalla Warner bros in seguito alla sentenza del giudice relativa alla causa per diffamazione contro il Sun a margine dei vari procedimenti giudiziari che vedono ancora oggi coinvolti Johnny Depp e la sua ex-moglie Amber Heard (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Intervistato dell’Hollywood Reporter per un profilo a lui dedicato, Mads Mikkelsen ha potuto spiegare perché Animali Fantastici 3 non affronti in alcun modo la questione delle diverse fattezze di Gellert Grindelwald:

È stata una scelta decisamente volontaria. Tutti sanno perché l’attore è cambiato. L’intero mondo è a conoscenza della faccenda. sarebbe quasi stata una sorta di easter egg se avessimo accennato esplicitamente al cambio di attori. Speriamo di essere riusciti convincere il pubblico fin dalla prima scena in maniera tale da far accettare loro il mondo raccontato dal film.

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) è arrivato nei cinema italiani il 13 aprile.

