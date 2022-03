Animali Fantastici: I segreti di Silente, la nuova locandina inglese invita a tornare a Hogwarts

La Warner Bros ha svelato oggi la nuova locandina di, che arriverà nel Regno Unito l’8 aprile e che invece sarà nei cinema italiani la settimana successiva, il 13 aprile.

Il poster mostra tutti i protagonisti dalla parte dei “buoni”, ovvero (da sinistra a destra): Aberforth Silente, Bunty, Newt Scamander, Albus Silente, Jacob Kowalski, l’insegnante di incantesimi Eulalie Hicks, Theseus Scamander e Yusuf Kama.

La locandina è in realtà una variante di quella giapponese svelata alcuni giorni fa: la sostanziale differenza è nel personaggio posizionato al centro. Stati Uniti e Regno Unito puntano molto a dare risalto al personaggio di Albus Silente interpretato da Jude Law; in Giappone, invece, Newt Scamander è particolarmente amato, e da qui la decisione di metterlo in primo piano assieme a Picket l’Asticello e a Teddy lo Snaso.