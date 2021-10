Animali Fantastici 3: partono le registrazioni della colonna sonora

Inizieranno questa settimana le registrazioni della colonna sonora di

A darne l’annuncio è stato James Newton Howard, che si è fatto ritrarre proprio agli Abbey Road Studios, dove avverranno le registrazioni con l’orchestra e i cori.

La sinossi del film:

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo della magia. Impossibilitato a fermarlo da solo affida al magizoologo Newt Scamander il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso fornaio babbano in una missione pericolosa, in cui si imbattono in nuove e vecchie creature e si scontrano con la legione crescente di seguaci di Grindelwald. Con la posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?