non ha avuto una vita facile. Il terzo film della saga prequel di Harry Potter è finalmente arrivato al cinema il 13 aprile dopo una turbolenta lavorazione costellata da ostacoli e incidenti di percorso che hanno alimentato una cortina di fumo attorno al progetto sempre più spessa.

Facciamo allora il punto su tutto ciò con cui il film ha dovuto fare i conti prima di arrivare al cinema.

L’accoglienza di I crimini di Grindelwald

Dopo l’ottimo esordio rappresentato da Animali Fantastici e dove trovarli tra pubblico e critica, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald apre una voragine nel franchise, ottenendo un punteggio bassissimo su Rotten Tomatoes e raggiungendo solamente quota 654,9 milioni di dollari in tutto il mondo a causa di un passaparola non esaltante. Si tratta di cifre comunque alte, ma decisamente al di sotto degli standard dei film del Wizarding World.

A dicembre 2018 J.K. Rowling finisce la sceneggiatura del terzo film, dopo aver stuzzicato i fan su una delle nuove ambientazioni: Rio de Janeiro, in Brasile. Promette, inoltre, che nel terzo film “saranno date risposte”.

Si tratta di uno dei suoi ultimi tweet in assoluto legati al franchise di Animali Fantastici.

Dopo l’accoglienza riservata ai Crimini, la Warner Bros. decide di ridiscutere del futuro della saga e correggere il tiro puntando verso un film più semplice. J.K. Rowling si rimette al lavoro sulla sceneggiatura e la Warner Bros. decide di affiancarle Steve Kloves, sceneggiatore dei film di Harry Potter.

Dopo un anno di riscrittura, a novembre 2019 la Warner Bros. annuncia il cast e l’ambientazione del terzo film (il Brasile) annunciando che il terzo film arriverà con un anno di ritardo, a novembre 2021.

Il Covid-19 (marzo 2020)

È il primo giorno di riprese quando la Warner Bros. decide di sospendere la produzione del terzo film a causa del Covid-19. Anche Animali Fantastici, alla stregua di tanti film a Hollywood, subisce così la morsa della pandemia. Passeranno molti mesi prima della ripartenza, visto che alla fine il primo ciak sarà battuto a settembre.

Nel frattempo, dopo la diffusione del Covid-19, Katherine Waterston – interprete di Tina – finisce in ospedale e perde 10 kg dopo aver contratto il virus.

L’aggressione di Ezra Miller (aprile 2020)

Ad aprile 2020, durante la pausa dalle riprese, Ezra Miller finisce nell’occhio del ciclone dopo la diffusione di un video nel quale afferra per il collo e trascina a terra una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda.

Come riportato all’epoca da Variety, verso le sei del mattino del 1 aprile vi è stato quello che un testimone ha definito un alterco con alcuni fan definiti “troppo insistenti”, Miller ha perso la pazienza e ha aggredito la donna. Dopo la vicenda, lo staff del locale ha allontanato l’attore e sembra che alla fine la donna abbia deciso di non sporgere denuncia.

J.K. Rowling (giugno 2020)

Dopo una serie di tweet controversi, con un saggio pubblicato sul suo sito ufficiale J.K. Rowling risponde apertamente alle accuse di transfobia. Si tratta di un punto di non ritorno a partire dal quale la scrittrice verrà vista sotto un’altra luce nonostante non sia mai stata immune da polemiche di vario tipo.

L’aura di “radioattività” si riversa anche in Animali Fantastici, come dimostrato dal primo trailer del terzo episodio. Se nei trailer di Animali Fantastici e dove trovarli il nome dell’autrice era nei cartelli principali e anche tra i ringraziamenti finali come sceneggiatrice e produttrice (così come in quelli dei Crimini), lo stesso non può dirsi di I segreti di Silente. visto che il nome della scrittrice è praticamente invisibile.

Le cose cambiano con il secondo trailer, anche se il rapporto di J.K. Rowling con la nuova saga ha dei tratti incerti. Alla premiere mondiale del film a Londra partecipa senza essere inclusa nel live streaming e all’interno del cinema non sale sul palco per presentare il film assieme al resto del cast.

Justice for Johnny Depp (novembre 2020)

Dopo la sentenza del giudice relativa alla causa per diffamazione contro il Sun, la Warner Bros. decide di licenziare Johnny Depp da Animali Fantastici 3. Lo studio annuncia che il ruolo sarà affidato a un altro attore (Mads Mikkelsen) e che il film arriverà più tardi del previsto, a luglio 2022.

I fan dell’attore intanto lanciano l’hashtag #JusticeForJohnnyDepp accusando la Warner Bros. di aver commesso un’ingiustizia.

I legali di Depp annunciano di voler tentare il ricorso al processo inglese, ma senza successo visto che le richieste vengono negate.

Il caso vuole che dopo vari slittamenti causati dal Covid-19, un altro processo per diffamazione sia iniziato proprio in questi giorni in Virginia.

La condanna di Kevin Guthrie (maggio 2021)

Kevin Guthrie viene condannato a scontare tre anni di carcere per stupro. L’interprete di Abernathy viene trovato colpevole da un giudice a distanza di mesi dalle accuse. La Warner Bros. conferma che il personaggio non sarà nel film visto “non era in programma che ci fosse”, anche se in realtà sappiamo che avrebbe dovuto avere un ruolo accanto a Grindelwald. È probabile, quindi, che lo studio abbia deciso di rimuovere la sua parte già dalla prima volta che sono emerse le accuse nel 2020, prima dell’inizio delle riprese.

L’aggressione di Ezra Miller – Parte 2 (marzo 2022)

A fine marzo Miller viene arrestato – e successivo rilasciato su cauzione – con l’accusa di condotta molesta in un bar di Hilo, nelle Hawaii. Neanche 24 ore dopo i due coniugi di Hilo che stavano ospitando nella loro dimora la star di The Flash e Animali Fantastici chiedono un ordine restrittivo nei suoi confronti perché l’attore, rincasato dopo il rilascio, avrebbe dato in escandescenza.

A distanza di alcuni giorni, la coppia inoltra una richiesta perché tale ordine venga ritirato, impegnandosi a non fare più una richiesta simile alla stessa corte.

Nei giorni successivi si diffondono voci su riunioni di emergenza alla Warner Bros. per discutere del futuro dell’attore nello studio – soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo di protagonista nel cinecomic The Flash e nei futuri film DC. Tali voci vengono smentite categoricamente dalla major, che sostiene che “è stato riportato tutto in modo esagerato”.

***

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) è arrivato nei cinema italiani il 13 aprile.

