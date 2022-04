Il futuro della saga didipende da quanto successo avrà il terzo episodio,. La pellicola diretta da David Yates ha attraversato non poche difficoltà: numerosi incidenti di percorso che vi abbiamo raccontato in questo speciale e che ne hanno causato anche il rinvio di diversi mesi. Ora che finalmente è arrivato nei cinema di tutto il mondo (oggi esce nelle sale americane), già si inizia a parlare del prossimo sequel, ma in uno speciale dedicato alle vicissitudini della produzione Variety sottolinea che non è scontato che il quarto film della saga venga realizzato. Ciò significa che, nel caso ottenesse poi il green-light, difficilmente uscirà prima della fine del 2024.

Ecco quindi quello che già sappiamo sul possibile prossimo film del franchise. Attenzione: l’articolo contiene spoiler sui primi tre film!

Da quanti film sarà composta la saga di Animali Fantastici?

Sebbene in un primo momento l’idea fosse quella di realizzare una trilogia che sarebbe dovuta uscire al cinema nel 2016, 2018 e 2020, J.K. Rowling nel 2016 ha annunciato di aver concepito una storia per cinque film. Il debutto poco soddisfacente (in particolare negli Stati Uniti) di I crimini di Grindelwald aveva sollevato voci secondo cui la Warner Bros. stesse valutando di concludere il franchise con il terzo film, e va detto che effettivamente il finale di I segreti di Silente potrebbe anche essere considerato conclusivo, almeno più del finale del secondo film. A fine corsa, tuttavia, I crimini di Grindelwald è stato tutto fuorché un flop, e le proiezioni d’incasso di I segreti di Silente sono piuttosto buone, anche se comunque nel suo articolo Variety spiega che la Warner Bros. vuole comunque aspettare di vedere come andrà il film prima di dare il via libera al quarto e al quinto episodio (probabilmente insieme). Ad oggi, quindi, non c’è ancora una sceneggiatura pronta per il quarto film (a febbraio il produttore David Heyman confermava questa cosa). Quello che sappiamo è che verosimilmente anche questa volta J.K. Rowling verrà affiancata da Steve Kloves nella scrittura.

Quale potrebbe essere l’ambientazione di Animali Fantastici 4?

Ogni film della saga di Animali Fantastici presenta delle città diverse sparse in giro per il mondo. Il primo film della saga era ambientato a New York. Il secondo, a Londra e soprattutto a Parigi. I segreti di Silente è ambientato in parte a Berlino, oltre che in Bhutan (anche se sappiamo che nei piani iniziali doveva esserci il Brasile). Dove sarà ambientato il quarto film?

Non lo sappiamo, ma c’è sempre la teoria secondo cui nel 2016 quando la Rowling annunciò che la saga sarebbe stata composta da cinque film lo avrebbe fatto rivelando anche le ambientazioni. Nel tweet, infatti, usò lingue diverse per dire cinque: inglese, francese, tedesco, spagnolo/portoghese e italiano:

A conti fatti, i primi tre film sembrano rappresentati proprio dalle prime tre lingue. Alla fine sarà quindi davvero il Brasile l’ambientazione del quarto film? Oppure potrebbe essere la Spagna? Ovviamente è solo una teoria (anche se sembra logico che l’Italia abbia una presenza nel quinto film, vista l’ambientazione durante la Seconda Guerra Mondiale).

La trama di Animali Fantastici 4

Ancora non sappiamo nulla sulla trama del quarto film. Le informazioni che abbiamo finora sono le dichiarazioni degli ultimi anni sul piano di J.K. Rowling per la sua saga. Coprirà complessivamente 19 anni di storia: dal 1926 (anno in cui è ambientato il primo film) fino al 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella Storia della Magia, nel 1945 si tenne il leggendario duello tra Albus Silente e Gellert Grindelwald che condusse alla prigionia di uno dei maghi oscuri più pericolosi di tutti i tempi (e Tom Riddle, il futuro Voldemort, si diploma a Hogwarts).

I segreti di Silente, come dicevamo, è piuttosto conclusivo e chiude alcune delle trame principali. Viene confermato che Credence è un Silente (è il figlio di Aberforth) e che Ariana (sorella di Aberforth e Albus) era un’Obscuriale proprio come lui. Nel finale, il patto di sangue tra Silente e Grindelwald viene rotto perché Silente protegge Credence mentre Grindelwald cerca di ucciderlo per averlo tradito, e quando gli incantesimi si incrociano il patto si scioglie. Ecco quindi finalmente la premessa perché si tenga il grande duello che sappiamo avverrà tra i due maghi.

Per quanto riguarda gli anni in cui sarà ambientato il nuovo sequel, ipotizziamo che si tratti degli anni trenta (I segreti di Silente sembra essere ambientato nel 1928, e non è da escludere un salto temporale tra il terzo e il quarto film). Ricordiamo che nel 1938 un piccolo Tom Orvoloson Riddle iniziava gli studi a Hogwarts…

La regia e il cast

Non essendoci ancora conferme sulla realizzazione del quarto film, dobbiamo basarci su ciò che già sappiamo e soprattutto sulle consuetudini. Come dicevamo, il coinvolgimento di Steve Kloves alla sceneggiatura al fianco di J.K. Rowling sembra scontato anche per il resto del franchise, soprattutto dopo che la critica e il pubblico hanno accolto meglio il terzo film. Il regista David Yates è già stato confermato alla guida di tutto il franchise, e sembra scontato anche il ritorno di figure chiave come lo scenografo Stuart Craig e il compositore James Newton Howard. Per quanto riguarda il cast, non è scontato che tutti i personaggi presenti nel terzo film tornino in forse anche nei successivi: il carattere conclusivo del finale de I segreti di Silente potrebbe voler dire che gli ultimi due capitoli si concentreranno maggiormente sulle figure chiave di Silente (Jude Law), Grindelwald (Mads Mikkelsen) e Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Detto questo, gli altri personaggi sopravvissuti al terzo film sono Jacob Kowalski (Dan Fogler), Queenie Goldstein (Alison Sudol), Tina Goldstein (Katherine Waterston), Theseus Scamander (Callum Turner), la professoressa Eulalie Hicks (Jessica Williams),Yusuf Kama (William Nadylam) e Bunty Broadacre (Victoria Yeates), e tutti potenzialmente ricompariranno nei sequel. In particolare, sebbene Tina sia comparsa solo in un cameo (i motivi li abbiamo spiegati qui), sappiamo che nel canone si sposerà con Newt Scamander quindi in qualche modo continueremo a vederla fino alla fine della saga. Meno scontato il destino di Credence: al di là dei problemi della Warner Bros. con l’attore Ezra Miller, ne I segreti di Silente scopriamo anche che sta lentamente morendo a causa dell’Obscurus, e alla fine del film torna a casa con suo padre Aberforth (Richard Coyle). Il personaggio potrebbe quindi essere uscito di scena.