Non sono molto positive le notizie sul fronte, il cui terzo capitolo –– arriverà al cinema il prossimo 13 aprile.

In occasione di un evento organizzato in Giappone lo scorso 14 febbraio, il produttore David Heyman ha infatti risposto alle domande dei fan svelando alcune curiosità sulla pellicola in arrivo tra meno di due mesi.

Lo storico produttore della saga di Harry Potter ha infatti ammesso che non è ancora iniziata la stesura della sceneggiatura del quarto dei cinque film previsti:

Beh, non abbiamo iniziato a scrivere il prossimo film, perciò resta da vedere [dove sarà ambientato]. Se toccasse a me, sceglieremmo sicuramente il Giappone come ambientazione. Amo il Giappone, è uno dei posti che preferisco al mondo.

Di avvisaglie che la Warner Bros. non intendesse mettere sin da subito in modo la produzione dei film successivi al terzo ne avevamo già avute. La scorsa estate abbiamo infatti scoperto che David Yates ha avuto il via libera dalla Warner Bros. per girare un nuovo film con la Sony nella pausa tra Animali Fantastici 3 e 4.