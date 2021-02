A margine della promozione di The World to Come, Collider ha incontrato, che da settembre è sul set di

L’attrice, che tornerà a interpretare Tina Goldstein nel film in arrivo a luglio 2022, ha parlato in particolare di David Yates, che a quanto pare è destinato a portare a compimento tutta la nuova saga:

È nei piani che li diriga tutti lui. Lo trovo molto interessante, lavora a stretto contatto con J.K. Rowling da tantissimo tempo e davvero poche persone hanno accesso a lei perché è piuttosto isolata, perciò non riesco a immaginare soluzioni alternative.

Ha poi parlato di Mads Mikkelsen con cui per questo film non condividerà la scena:

In effetti ho fatto due chiacchiere con Mads a Venezia. Eravamo lì insieme allo stesso tempo, non l’avevo mai incontrato prima e mi sono divertita tanto in sua compagnia, è una persona adorabile. Ma era prima che entrasse nel cast, se non sbaglio, era poco prima e purtroppo non abbiamo scene insieme nel film, perciò non so cosa si provi a lavorare con lui, ma magari un giorno lo faremo.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre e dovrebbero trovare conclusione a febbraio 2021 . Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro e in parte a Londra e a Berlino.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein). Mads Mikkelsen interpreterà Grindelwald al posto di Johnny Depp.

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.