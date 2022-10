Animali Fantastici: Eddie Redmayne non sa nulla su un eventuale quarto film

Con appena $405,1 milioni di dollari raggiunti in tutto il mondo dai Segreti di Silente, è decisamente incerto il futuro della saga di Animali Fantastici.

In una recente intervista durante la promozione di The Good Nurse, IndieWire ha chiesto al protagonista del film Eddie Redmayne se sa nulla di ulteriori capitoli.

La risposta è stata negativa:

No, è più una domanda per J.K. Rowling, David Yates e la Warner Bros., perché non so nulla, purtroppo. Non so rispondere. Amo interpretare Newt, è un uomo così dolce.