In un articolo intitolato “Il franchise di Animali Fantastici potrebbe anche essere finito, ma il Wizarding World di J.K. Rowling no“, The Wrap ha esplorato il tracollo commerciale dei film della saga prequel die il futuro del brand.

Se gli incassi mondiali del terzo film hanno toccato quota 200 milioni di dollari, negli Stati Uniti la situazione è molto sconfortante, con il primo lunedì di sfruttamento che ha portato nelle case della Warner 3,6 milioni di dollari, quindi un -27% rispetto al secondo film e un -46% rispetto al primo.

Il giornale ha parlato per l’occasione con Jeff Goldstein, presidente della distribuzione statunitense della Warner Bros. Pictures che ha in realtà sottolineato la potenza del brand nonostante i risultati insoddisfacenti di questa nuova saga:

Animali Fantastici è sempre stato concepito come soltanto un pezzo di un piano più grande per costruire il Wizarding World. Sebbene i numeri per ‘I segreti di Silente’ siano più bassi dei precedenti film, continuiamo a credere che la serie abbia svolto il suo lavoro nel tenere il Wizarding World vivo nella mente delle persone e siamo soddisfatti dai risultati avuti con i parchi a tema, i negozi, altri prodotti ed esperienze.

Al momento non è chiaro quali siano i prossimi piani, ma sembra che lo studio voglia attendere i risultati al botteghino per decidere come procedere.

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) è arrivato nei cinema italiani il 13 aprile.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda. Badtaste è anche su Twitch!