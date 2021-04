Best Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Best Indie Feature

Wolfwalkers

Cartoon Saloon / AppleTv / Gkids

Best Special Production

The Snail and the Whale

Magic Light Pictures

Best Short Subject

Souvenir Souvenir

Blast Production

Best Sponsored

There’s a Monster in my Kitchen

Cartoon Saloon, Mother

Best TV/Media – Preschool

The Adventures of Paddington “Paddington Digs a Tunnel to Peru”

Blue-Zoo Animation Studio and Nickelodeon Animation Studio

Best TV/Media – Children

Hilda “Chapter 9: The Deerfox”

Silvergate Media for Netflix

Best TV/Media – General Audience

Genndy Tartakovsky’s Primal “Coven Of The Damned”

Cartoon Network Studios

Best Student Film

La Bestia

Student directors: Marlijn Van Nuenen, Ram Tamez, Alfredo Gerard Kuttikatt

Gobelins, l’école de l’image

Best FX for TV/Media

Jurassic World: Camp Cretaceous “Welcome to Jurassic World”

DreamWorks Animation

Emad Khalili, Ivan Wang

Best FX for Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Tolga Göktekin, Carl Kaphan, Hiroaki Narita, Enrique Vila, Kylie Wijsmuller

Best Character Animation – TV/Media

Hilda

Silvergate Media for Netflix

David Laliberté

Best Character Animation – Animated Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Michal Makarewicz

Best Character Animation – Live Action

The Mandalorian

Production Company: Lucasfilm

FX Production Company: Image Engine

Nathan Fitzgerald, Leo Ito, Chris Rogers, Eung Ho Lo, Emily Luk

Best Character Animation – Video Game

Marvels Spider-Man Miles Morales

Insomniac Games

Brian Wyser, Michael Yosh, Danny Garnett, David Hancock

Best Character Design – TV/Media

Amphibia “The Shut-In!”

Disney TV Animation

Joe Sparrow

Best Character Design – Feature

Wolfwalkers

Apple Original Films/GKIDS

Federico Pirovano

Best Direction – TV/Media

Genndy Tartakovsky’s Primal “Plague Of Madness”

Cartoon Network Studios

Genndy Tartakovsky

Best Direction – Feature

Wolfwalkers

Apple Original Films / GKIDS

Tomm Moore, Ross Stewart

Best Music – TV/Media

Star Wars: The Clone Wars “Victory and Death”

Lucasfilm Animation

Kevin Kiner

Best Music – Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Best Production Design – TV/Media

Shooom’s Odyssey

Picolo Pictures

Julien Bisaro

Best Production Design – Feature

Wolfwalkers

Apple Original Films/GKIDS

María Pareja, Ross Stewart, Tomm Moore

Best Storyboarding – TV/Media

Looney Tunes Cartoons

Warner Bros. Animation

Andrew Dickman

Best Storyboarding – Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Trevor Jimenez

Best Voice Acting – TV/Media

Tales of Arcadia: Wizards “Our Final Act”

DreamWorks Animation

David Bradley (Merlin)

Best Voice Acting – Feature

Wolfwalkers

Apple Original Films/GKIDS

Eva Whittaker (Mebh Óg MacTíre)

Best Writing – TV/Media

Big Mouth “The New Me”

Netflix

Andrew Goldberg, Patti Harrison, Andrew Goldberg

Best Writing – Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Pete Docter, Mike Jones, Kemp Powers

Best Editorial – TV/Media

Hilda “Chapter 9: The Deerfox”

Silvergate Media for Netflix

John McKinnon

Best Editorial – Feature

Soul

Pixar Animation Studios

Kevin Nolting, Gregory Amundson, Robert Grahamjones, Amera Rizk