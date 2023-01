Ant-Man 3 conterrà un mucchio di easter egg, svelato il “rito” per l’ingresso nel Regno Quantico

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

A poche settimane dall’arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema, il cast ha cominciato a partecipare alle prime interviste.

Ricordiamo che dalle 16 di oggi (mercoledì 18 gennaio) sarà possibile acquistare i biglietti del primo film dei Marvel Studios del 2023, che noi di BadTaste.it celebreremo con i nostri lettori nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo il 15 febbraio alle ore 21:00.

In un’intervista per Fandango, che trovate a seguire, Paul Rudd ha svelato che per i fan sono in serbo molte sorprese:

Per le persone che ne sanno, ci sono un po’ di easter egg nel film, alcune davvero forti. Ovviamente non posso parlarne, ma i fan saranno molto felici per le cose che scopriranno.

Kathryn Newton, interprete di Cassie Lang, ha invece parlato del “rito” a cui si deve sottoporre chiunque metta piede nel Regno Quantico: bere una sostanza melmosa per avere modo di comunicare con tutti.

Quando arrivi devi bere della melma e poi puoi parlare con le persone. È una melma di colore rosso.

Ha poi aggiunto che non tutti hanno bevuto la versione rossa, Paul Rudd a quanto pare ne ha bevuta una di colore verde.

Evangeline Lilly ha poi parlato dell’evoluzione del suo personaggio, spiegando che Hope è cambiata moltissimo dalla prima volta che l’abbiamo vista:

Adesso la sua vita è l’esatto opposto di quando l’abbiamo incontrata. La sua vita è piena di intimità, di rapporti, ha raggiunto il successo che ha sempre sognato e ha anche un super costume. Insomma, nulla può toccarla a questo punto, è al settimo cielo.

Trovate tutte le informazioni su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà nei cinema italiani dal 15 febbraio distribuito dalla Disney.

