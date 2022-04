Aquaman 2: Amber Heard ha rischiato di perdere il ruolo di Mera a causa dei “problemi di chimica” con Jason Momoa

È iniziato oggi in Virginia, dopo un’attenta selezione della giuria, il processo per diffamazione intentato dacontro Amber Heard dopo un articolo pubblicato dall’attrice alcuni anni fa sul Washington Post a proposito della violenza domestica.

Da Puck sono emersi alcuni retroscena sull’attrice in relazione al suo coinvolgimento in Aquaman 2 grazie alle deposizioni che saranno usate nel corso del processo. Stando al presidente della DC Films Walter Hamada, infatti, la Warner Bros. ha inizialmente valutato di non rinnovare il contratto a Heard a causa dei “problemi di chimica” con Jason Momoa.

Alla fine lo studio è tornato sui suoi passi, ma l’attrice non ha avuto modo di rinegoziare il suo cachet. I rappresentanti di Heard sostengono che ciò sia stato dovuto allo scandalo che l’ha coinvolta negli ultimi anni e che la vede ancora protagonista.

Il processo, che dovrebbe durare sei settimane, sarà trasmesso in diretta su Youtube: