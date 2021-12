Nel corso della promozione di, Yahya Abdul-Mateen II ha parlato con Comicbook di, sequel del cinecomic DC con Jason Momoa diretto ancora una volta da

Ecco cosa ha preannunciato sul sequel:

Nel prossimo Aquaman volevo dare più personalità al personaggio per conoscerlo meglio in alcuni momenti più privati. Volevo vederlo in conflitto, e in generale qualcosa in più dei suoi tratti, di come si comporti a capo di qualcosa. E in ogni caso tornerà senza alcun dubbio in maniera molto decisiva, diciamo.