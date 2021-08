LEGGI ANCHE – Aquaman 2: Amber Heard mostra il suo allenamento in un video dal backstage

Le riprese di2 (intitolato Aquaman and the Lost Kingdom) sono attualmente in atto. E recentemente il registaha brevemente parlato di un inaspettato lungometraggio a cui si è ispirato per questo nuovo cinecomic DC.

Parlando con Total Film (via Slashfilm) il regista ha dichiarato:

Aquaman 2 è fortemente ispirato a Terrore nello spazio (Planet of the Vampires). Puoi tenere lontano il ragazzo dall’horror ma non puoi allontanare l’horror dal ragazzo.

Terrore nello spazio è un film horror fantascientifico di Mario Bava del 1965. L’opera segue i membri di due navicelle spaziali che vengono posseduti da una forza sconosciuta che li spinge ad uccidersi a vicenda una volta atterrati su un pianeta inesplorato.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom sono partite nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito, è invece direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

