James Wan ha parlato con la stampa in occasione della diffusione del primo trailer di Aquaman 2, che arriverà nei cinema italiani con il titolo Aquaman e il regno perduto.

Il regista ha affrontato una serie di argomenti, tra cui lo sviluppo della tecnologia che ha facilitato le riprese rispetto alla prima volta:

La tecnologia migliora di anno anno e si è visto nel passaggio dal primo film a questo, c’è stato un enorme salto negli effetti, che ovviamente sono la cosa più evidente, ma anche sul set le cose sono cambiate. Gli attori hanno fatto molta fatica a girare il primo perché erano appesi a queste imbracature complesse e non è stato facile per loro recitare mentre provavano dolore. Con questo film li abbiamo liberati da tutto quello e le mie squadre di effetti speciali ed effetti visivi hanno svolto un grande lavoro dopo aver ascoltato tutte le lamentele.

Wan ha poi parlato del tono della pellicola:

È un po’ più cupo del primo film, come tendono solitamente a fare i secondi film. Mostreremo un mucchio di personaggi spaventosi e raccapriccianti in stile Lovecraft. […] Sento che i film di Aquaman si prestino bene al mio amore per il genere horror, ma al contempo restano divertenti e non così spaventosi per i bambini.