In Aquaman e il regno perduto sarebbe potuto apparire anche Jesse Kane, padre di Black Manta deceduto nel primo film del 2018.

Lo ha rivelato lo stesso attore Michael Beach durante un’intervista a ComicBook.com:

In realtà mi parlarono di girare un paio di scene in Aquaman 2, ovviamente dei flashback, ma non siamo riusciti a farlo per motivi di programmazione e altre cose. Invece poi hanno inserito solo un paio di clip del primo film per ricordare al pubblico perché Black Manta odiasse così tanto Aquaman.