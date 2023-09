Il regista di Mud e Take Shelter Jeff Nichols ha cercato, in passato, di realizzare Aquaman insieme alla Warner nonché un remake di Alien Nation, l’iconico poliziesco sci-fi del 1988 interpretato da James Caan, Mandy Patinkin e Terence Stamp senza però riuscirci.

Il filmmaker ha parlato di questi due progetti naufragati durante un intervento all’Happy Sad Confused registrato al Telluride Festival, dove ha presentato la sua ultima fatica, The Bikeriders (GUARDA IL TRAILER), pellicola interpretata da Tom Hardy e Austin Butler.

Per Aquaman, che come sappiamo è poi arrivato con grande successo sul grande schermo per la regia di James Wan, Nichols aveva proposto qualcosa di estremamente meno “conciliante” rispetto alla versione poi approvata dalla Warner che tutti noi abbiamo visto:

Ho ancora impresse nella mia mente delle scene di Aquaman che sarebbero state valide. Sarebbero state piuttosto diverse dal film che è stato poi realizzato. Non è mai stato fattibile… Mi piaceva l’Aquaman più anziano, quando aveva un arpione come mano. Era un re caduto, suo figlio era morto. Era in lutto. Ovviamente, già da questa breve riassunto, puoi vedere che avrebbe venduto biglietti per centinaia di dollari! Queste cose sono divertenti da immaginare, ma ora abbiamo molti di quei film. Ci sono molte storie ambientate nel mondo dei fumetti. Va bene dedicare tempo a raccontarne altre.

Una volta naufragato Aquaman, Jeff Nichols si è poi dedicato a Loving – L’amore deve nascere libero, ma non prima di provare a riportare sul grande schermo un cult anni ottanta come il già citato Alien Nation.

Per quanto riguarda Alien Nation, è stato davvero doloroso ha detto Nichols. È una delle ragioni per cui ho impiegato così tanto a realizzare un altro film. Ci ho lavorato per quattro anni. Eravamo praticamente alla conclusione. Avevo il cast pronto e tutto era pronto a partire, ma l’universo non ha voluto che facessi quel film in quel momento. Era una storia originale che avevo concepito e volevano metterci il titolo Alien Nation sopra. Fortunatamente, quel copione senza titolo è passato a Paramount. Dopo la fine dello sciopero, potrò tornare a lavorarci. È sorprendente lavorare su qualcosa per così tanto tempo. Ho creato l’intera specie aliena e molte altre cose, ma il film si svolge anche in Arkansas e ha il mio stile. Tuttavia, potrebbe costare parecchi soldi. Potrebbe essere la peggiore esperienza della mia vita, ma mi piacerebbe molto fare quel film.

Insomma, se il treno di Aquaman è inevitabilmente già passato, quello di Alien Nation deve ancora transitare e stazionare sul binario.

