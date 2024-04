Arnold Schwarzenegger, in un’intervista in compagnia dell’amico Sylvester Stallone per TMZ andata in onda su FOX il 23 aprile (TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons), ha parlato di come si sia identificato nelle parole e nel discorso di Robert Downey Jr. agli Oscar di quest’anno, in particolare in riferimento all’infanzia infelice che sembra aver condiviso con l’attore Premio Oscar per Oppenheimer.

Schwarzenegger ha infatti raccontato di come l’infanzia trascorsa in Austria con un padre alcolizzato e violento, veterano di guerra, lo abbia spronato a trovare ogni modo per fuggire da quella situazione a qualunque costo e di come queste situazioni tendano a plasmarti e a farti diventare ciò che sei:

Mi sono immediatamente riconosciuto nelle sue parole. Ha sicuramente attraversato molto dolore nella sua infanzia, anche se non conosco la sua storia nel dettaglio. Ma ritrovarsi a ringraziare la tua infanzia turbolenta vuol dire che quella è ciò che ti ha motivato a tenere duro, ad andare avanti e a fare cambiare direzione alla tua vita pur di non rimanere in quel posto orribile. Se fossi cresciuto anche io in un posto amorevole, non me ne sarei mai andato. Sarei rimasto in Austria. Ma non stavo vivendo una vita che mi avrebbe mai reso felice… ciò che mi ha spronato credo sia stata la mia necessità di creare il mio mondo felice; dovevo andarmene da tutta quell’infelicità e sofferenza che era casa mia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: People

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate