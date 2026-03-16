Oscar 2026: Autumn Durald Arkapaw fa la storia, è la prima donna a vincere per la Miglior Fotografia

Pubblicazione: 16 marzo alle 03:06

La vittoria di Autumn Durald Arkapaw per la Miglior Fotografia nel film Sinners - I Peccatori ha ufficialmente riscritto le leggi di Hollywood. Per quasi un secolo, questa categoria è rimasta l'unico "fortino" tecnico a non aver mai premiato una donna, ma stanotte il tabù è svanito davanti alla potenza visiva delle immagini catturate in 65mm. La Arkapaw non è solo la prima donna in assoluto a sollevare l'ambita statuetta dorata per la fotografia, ma ha saputo trasformare una delle categorie più conservative dell'Academy in un simbolo di progresso e modernità.

#Sinners DP Autumn Durald Arkapaw just made #Oscars history.



She is the first woman to ever win the Academy Award for best cinematography.https://t.co/YCGMHcYLXu pic.twitter.com/n0nHjdjoG3 — Variety (@Variety) March 16, 2026

Il traguardo raggiunto stanotte assume un significato ancora più profondo se si guarda alle origini della direttrice della fotografia. Autumn Durald Arkapaw è infatti laa trionfare in questa categoria, portando sul palco del Dolby Theatre l'orgoglio di una comunità che per decenni è rimasta ai margini dei premi tecnici più prestigiosi. Come lei stessa ha dichiarato in diverse interviste,(famiglia originaria della Louisiana e del Mississippi), permettendole di infondere nel film un realismo magico e viscerale che ha stregato i giurati.

Oltre al valore simbolico, il premio riconosce un’eccellenza tecnica fuori dal comune. Per girare Sinners, la Arkapaw è stata la prima donna a utilizzare i mastodontici formati IMAX 65mm e Ultra Panavision 70, strumenti solitamente riservati a un ristretto "club" di registi e direttori della fotografia maschi. La sua capacità di maneggiare tecnologie così complesse per raccontare una storia di vampiri e musica blues nel Sud segregazionista degli anni '30 ha dimostrato che il talento non conosce limiti di genere, fissando un nuovo standard qualitativo per l'intera industria cinematografica.

Fonte / Variety

La standing ovation che ha accompagnato la sua salita sul palco è il segno di un cambiamento epocale. Prima di lei,, ma nessuna aveva mai varcato la soglia della vittoria. Con questa statuetta, Autumn Durald Arkapaw non ha solo vinto un premio personale,, ispirando migliaia di giovani film-maker in tutto il mondo. Questa 98ª edizione degli Oscar verrà ricordata come l’anno in cui il "soffitto di cristallo" della fotografia si è finalmente frantumato, lasciando spazio a una nuova era di sguardi e prospettive dietro la macchina da presa.