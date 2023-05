Forse ricorderete che Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, Tracy Morgan e Ivan Reitman avrebbero dovuto cominciare a febbraio del 2022 le riprese di Triplets, il sequel de I gemelli, la popolare commedia di Ivan Reitman uscita nel 1988. Il progetto venne chiaramente messo in pausa dopo la morte del regista, avvenuta proprio nel mese di febbraio del 2022.

Venti giorni dopo, Arnold Schwarzenegger aveva avuto modo di spiegare che, nonostante questa paura doverosa, il progetto non era stato del tutto archiviato. Queste le sue parole:

Abbiamo avuto una piccola battuta d’arresto perché chi avrebbe dovuto portarlo sul grande schermo, ovvero Ivan Reitman che si era seduto sulla sedia di regia anche del primo I gemelli, purtroppo è morto. Per questo, dobbiamo attendere che le acque si calmino in maniera tale da dare un nuovo corso alla cosa. Ma la lavorazione sarebbe dovuta partire a ottobre e potrebbe ancora essere così. Ma prima dobbiamo trovare un nuovo regista, parlarne e capire se possiamo proseguire con questo progetto.

In un lungo profilo che l’Hollywood Reporter ha dedicato a Arnold Schwarzenegger in vista dell’arrivo, su Netflix, della serie TV Fubar, possiamo apprendere che ora le acque si sono sì calmate, ma non nel modo sperato da Schwarzie: Triplets è stato definitivamente accantonato per scelta di Jason Reitman, figlio di Ivan.

Jason Reitman ha fo**uto tutto! Jason Reitman ha letteralmente fermato il progetto dopo che suo padre è morto. Ivan voleva farlo. Voleva farlo davvero. E anche Danny DeVito voleva farlo sul serio. Avevamo anche i finanziamenti. Ma quando suo padre è scomparso. Jason ha detto “Quest’idea non mi è mai piaciuta” e l’ha messo in pausa. Ora sto sviluppando un altro film con Danny. È divertente lavorare con lui e ha un così gran talento.

Uscito nel 1988, I gemelli incassò ben 216 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 18 (ovviamente sono numeri non aggiornati all’inflazione).

