Assassinio a Venezia, terzo adattamento di Agatha Christie firmato Kenneth Branagh, promette di essere il più spaventoso del regista. Esperienza “spaventosa” che hanno vissuto anche gli stessi attori protagonisti sul set.

Come raccontato infatti da Branagh in una featurette del film:

Gli attori non avevano idea di cosa sarebbe accaduto, di quello che avremmo fatto con le luci, il vento, le porte.

Jamie Dornan ha confermato:

Non sono mai stato su un set così prima. C’è un grande senso di autenticità. Sarà una vera emozione per il pubblico.

Il film è perfetto per la spooky season dal momento che non è solo un giallo, ma inserisce anche elementi soprannaturali, come ha spiegato Tina Fey:

Non è solo un caso di omicidio, c’è anche un elemento soprannaturale nel film che lo trasporta su un altro livello.

Assassinio a Venezia arriverà nei cinema italiani il 14 settembre. Nel cast del film, oltre a Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, troveremo Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey e Kelly Reilly.

