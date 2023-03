Con Elvis (LEGGI LO SPECIALE), Austin Butler ha raggiunto un punto di arrivo di una carriera iniziata da giovanissimo, che lo ha visto passare da Disney Channel ma anche da tanti provini non andati a buon fine. In un’intervista con Variety, l’attore ha avuto modo di fare il punto della situazione e guardarsi indietro, a cominciare dai primi “no” ricevuti.

Ecco le sue parole:

Ti viene detto “no” così tante volte. All’inizio qualcuno mi ha detto una cosa che mi ha aiutato molto. Mi hanno detto: “È una questione di numeri. Preparati a partecipare a 100 audizioni prima di ottenerne una“. Quindi l’idea era che stavo attraversando una di quelle centinaia per arrivare a quella. Ho anche visto un bellissimo video di Philip Seymour Hoffman che diceva: “Ogni volta che hai l’opportunità di recitare, si tratta di fare il tuo lavoro, non si tratta del ruolo“. Quindi, anche se si tratta di un provino, state recitando di fronte a persone in una stanza che qualcun altro ha pagato. Non pensate che si tratti di ottenere il lavoro, ma di recitare al meglio. Il fatto di pensare al lavoro in generale, e non alla singola parte , ha davvero cambiato la mia prospettiva.

Nel suo percorso, il momento di svolta è sicuramente il ruolo ottenuto in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino. Quando ha ricevuto la chiamata per il provino, l’attore era impegnato a teatro con l’opera Arriva l’uomo di ghiaccio e non sapeva per quale parte fosse in lizza. Ecco come è andata:

Mi ha mandato la scena che Timothy Olyphant fa nel film, all’interno del film nel film. Non avevo idea di quale fosse il film, quindi ho pensato che fosse un western. Volevano che girassi entrambe le parti, interpretando il buono e il cattivo. Così ho montato la camera e ho girato la scena con me stesso per un segno sul muro. L’ho spedito e il giorno dopo mi hanno detto: “Lunedì andrai a Los Angeles per incontrare Quentin“. Ci andai, mi portarono via il telefono e tutto il resto e fu allora che ho saputo che avrei fatto il provino per Tex Watson.

Quentin è arrivato e la maggior parte dei provini dura 10 minuti, se sei fortunato. Io sono stato lì dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Non registra i provini, lavora davvero con te e ti osserva. Sul set è lo stesso, non guarda attraverso un monitor. Quel giorno avrei dovuto avere altri due incontri e, poiché non avevo il telefono, il mio agente era preoccupato. Ma alla fine della giornata Quentin mi ha detto che avevo la parte e mi ha abbracciato. Poi ho ripreso l’aereo e il giorno dopo ho recitato l’opera teatrale.