Avatar: La via dell’acqua è ispirato alla famiglia di James Cameron, secondo Sigourney Weaver

Durante un’intervista con Variety, Sigourney Weaver ha parlato di Avatar: La via dell’acqua, il film di James Cameron in arrivo a dicembre, e dei suoi temi.

Ecco le parole dell’attrice:

La storia riguarda la famiglia, le famiglie che cercano stare unite e di tutto ciò che siamo disposti a fare per proteggerci a vicenda e proteggere il posto in cui viviamo. La storia è basata sulla famiglia di Jim [Cameron] e sulla sua gioia per la famiglia; ma racconta anche di quanto si diventi vulnerabili quando si diventa genitori.