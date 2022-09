Avatar 2: Jake Sully a cavallo di una bestia alata ci ricorda che mancano 100 giorni all’uscita del film

Avatar: la via dell'acqua

Da ieri mancano ufficialmente 100 giorni all’uscita in sala di Avatar: La via dell’acqua, atteso primo sequel del film di James Cameron.

Per l’occasione su Twitter è stata diffusa un’immagine promozionale del lungometraggio in cui vediamo quello che sembra Jake Sully a cavallo di una nuova bestia alata (in parte pare anche bestia marina).

Potete vedere il post e l’immagine qua sotto:

In 100 days, experience #AvatarTheWayOfWater only in theaters December 16. pic.twitter.com/Mf6MfSESZX — Avatar (@officialavatar) September 7, 2022

