Se già in condizioni normali la CinemaCon di Las Vegas suscita un notevole livello di curiosità grazie alle importanti preview fatte dalle major agli esercenti, quando fra i sorvegliati speciali c’è, il sequel del campione d’incassi di James Cameron uscito nel 2009 nelle sale, il livello medio della poc’anzi citata curiosità non può che aumentare.

Stando alle indiscrezioni trapelate online, la Disney mostrerà le prime scene di Avatar 2 proprio nel corso del panel previsto per oggi alla CinemaCon in cui presenterà il listino delle nuove pellicole in arrivo nel corso dell’anno. Chiaramente, vi aggiorneremo con le ultime notizie in arrivo da Las Vegas tanto su Avatar 2 quanto sul resto del listino della Casa di Topolino.

Sempre da Las Vegas arrivano un po’ di dettagli sui vari formati in cui il kolossal di James Cameron verrà distribuito. Se il primo capitolo è stato fondamentale per la diffusione del 3D cinematografico, una tecnologia che però è caduta “in disgrazia” con una certa rapidità, il lungometraggio di Cameron spingerà molto sui cosiddetti formati premium e verrà distribuito sostanzialmente in ogni versione disponibile: 3D, IMAX, high frame rate, PLF senza dimenticare tutte le varie configurazioni acustiche disponibili.

John Fithian, presidente e CEO della National Association of Theater Owners, ha spiegato che:

Avatar 2 avrà più versioni di ogni altro film uscito. Parliamo di alta risoluzione, high frame rate, 3D, IMAX, PLF, differenti codifiche sonore in 160 lingue differenti. James Cameron sta lavorando da vicino con tutti i nostri membri in tutto il mondo per far sì che il film venga proposto nel miglior modo possibile. Jim ha una passione unica che lo guida, è brillante. Magari per certi formati ci saranno solo un paio di centinaia di sale disponibili, ma vuole che Avatar 2 sia anche lì. È arrivato il momento di controllare il livello della luminosità dei vostri schermi e tutti gli altri parametri.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

