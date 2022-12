Avatar 2: gli sceneggiatori commentano la decisione finale di Spider e parlano di sua madre

Avatar: la via dell'acqua

Gli sceneggiatori di Avatar 2 Rick Jaffa e Amanda Silver hanno parlato a ruota libera del film con Variety, e nello specifico anche di Spider, l’umano interpretato da Jack Champion.

“C’è tutta una storia sul passato del personaggio” ha spiegato Jaffa. “Abbiamo parlato molto di sua madre. Non doveva essere per forza un personaggio nella sceneggiatura o nel film, ma avevamo bisogno di capire il suo rapporto con Quaritch e le dinamiche per cui il bambino era rimasto su Pandora“.

Il fumetto Avatar: The High Ground, ambientato tra il primo e il secondo film, svela che la madre di Spider si chiamava Paz Socorro, morta durante l’assalto all’Albero delle Anime del primo film.

Il secondo film affronta le dinamiche del rapporto tra Spider e Quaritch, che conducono alla decisione del ragazzo di salvare suo padre dall’annegamento: una scelta non accettata da tutti gli spettatori.

“Il film permette a Spider di esplorare questi sentimenti contrastanti che sta provando e lo capisco se il pubblico pensa: “Non salvarlo!“” ha commentato Silver. “Ma l’idea che Spider si senta in dovere di salvare Quaritch è interessante dal punto di vista del personaggio“.

Jaffa ha aggiunto: “Riflette il tema padre-figlio in cui ci immergiamo profondamente nel film… scusate il gioco di parole“.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

