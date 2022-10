Avatar 2: Sigourney Weaver spiega perché ha fatto cambiare l’aspetto del suo personaggio

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Sigourney Weaver ha parlato di Avatar 2 e del contributo dato al suo personaggio, una Na’vi di nome Kiri che sarà la figlia adolescente adottiva di Jake e Neytiri.

L’attrice ha ammesso di aver fatto cambiare l’aspetto inizialmente concepito per la sua Kiri:

Quando ho visto le immagini del mio personaggio, era così perfetta, con ogni capello al suo posto. Così ho detto: “Jim, quando hai 13-14 anni, non è così che ti senti”. Ero alta così quando avevo 11 anni, perciò ero un po’ come un grosso ragno che se ne andava in giro, inciampando continuamente.

Così ho incontrato i disegnatori e ho apportato un po’ di goffaggine. Alla fine [James Cameron] la chiamava così, “Kiri goffa” piuttosto che “Kiri perfetta”.