In una recente intervista con Comingsoon ha parlato del ritorno diin Avatar 2 e nei suoi sequel, visto che l’attore comparirà in tutti e quattro gli episodi.

Il volto del Colonnello ha parlato innanzitutto della necessità di apparire in forma, anche se non come nel primo film:

Non c’è stato il bisogno di diventare altrettanto grosso. Ero davvero grosso nel primo film. Nei nuovi film sono più asciutto, questo è certo, ma comunque molto definito.

Sul ritorno del suo personaggio ha aggiunto, in maniera abbastanza criptica:

Potete aspettarvi assolutamente un po’ di crescita estrema con il personaggio, ma anche qualche passo indietro visto che si parla di quattro film. Naturalmente deve essere molto, molto interessante, visto che alla fine dovrà risultare un’esperienza completa della storia del personaggio. Insomma, dovrà essere soddisfacente.



Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!