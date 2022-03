È decisamente un grande balzo in avanti rispetto al primo Avatar, quindi preparatevi. Sarà un’avventura che non dimenticherete mai. Mi viene da piangere anche solo a parlarne. Ho visto 20 minuti del secondo film, poco prima della fine dell’anno scorso. Sono rimasta senza parole. Mi sono commossa. James Cameron è riuscito a centrare quella sfida – ovvero il fatto di imitare l’acqua, virtualmente, attraverso il performance capture. Era una sfida che aveva accettato da tempo, gli ci sono voluti anni e ce l’ha fatta. Ci è riuscito. È qualcosa di veramente potente e avvincente. E sappiate che è anche uno che piange! Ha un cuore molto delicato, cosa che protegge tantissimo. Penso che riesca a trovare uno sfogo attraverso le storie che crea.

A dicembre di quest’anno finalmente vedremo il primo dei sequel di Avatar a cui James Cameron sta lavorando, ma c’è chi ha già visto il film – o almeno, ne ha vista una parte. Si tratta di Zoe Saldana, che ha svelato a Kevin McCarthy di People di essere scoppiata a piangere dopo aver visto 20 minuti dell’attesissimo blockbuster:

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

