Avatar: la via dell'acqua

L’attrice si è detta molto emozionata:

È elettrizzante, è snervante, ma anche soddisfacente… insomma, l’attesa è finalmente finita. Siamo pronti a mostrare qualcosa che amiamo così tanto con tante persone che lo amano altrettanto.

Nel corso di una chiacchierata con EW ha parlato dicondividendo il suo entusiasmo per l’inizio della promozione e per l’arrivo del film al cinema a fine anno.

L’attrice ha poi parlato della differenze tra l’interpretazione di un personaggio come Gamora in Guardiani della Galassia e quello di Neytiri in Avatar:

Richiedono un tipo diverso di sacrificio, ma sono unici nel loro genere. Quando si tratta di Neytiri, è più una questione pratica. Si tratta di mesi di allenamento, prove con il regista, allenamento con gli esperti del movimento, viaggi nella giungla per sentire cosa si prova a procacciarti del cibo in base a ciò che ti sta intorno. Soltanto dopo puoi fare tesoro di tutto questo e portarlo in quello che chiamiamo Volume, ovvero il set dove giri con la performance capture.

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre.

