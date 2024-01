In occasione di un’intervista con PEOPLE alla prima di Lift, Sam Worthington ha parlato di Avatar 3 svelando quando ripartiranno le riprese aggiuntive.

“Torneremo a lavorarci tra un mese, è colossale” ha spiegato l’attore. “Più colossale di quanto si possa immaginare“.

La produzione del terzo film era in realtà già ultimata, tant’è che James Cameron aveva parlato di “completamento al 95%” della lavorazione, ma a quanto pare serviranno diverse riprese aggiuntive visto che sul set ci sarà anche Sigourney Waver.

In un’altra intervista rilasciata a People qualche settimana fa, il regista aveva spiegato che il grosso del lavoro sarà fatto per Avatar 4 (che, lo ricordiamo, uscirà nel 2029), in cui ci sarà un importante salto temporale:

Abbiamo già girato le scene dal vivo e in motion capture di Avatar 3 durante la produzione di Avatar: la via dell’acqua. Ci siamo anche portati avanti girando alcune cose di Avatar 4, ma solo in parte perché tutti i nostri personaggi giovani avranno un bel salto temporale nel quarto film. Li vedremo all’età in cui li abbiamo conosciuti, e poi li vedremo sei anni avanti nel tempo. La parte in cui li rivedremo è quella che non abbiamo ancora girato: le riprese inizieranno quando uscirà al cinema Avatar 3.

Avatar 3, lo ricordiamo, uscirà al cinema il 19 dicembre 2025. Nel cast, è stato recentemente confermato, rivedremo anche Kate Winslet.

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Avatar 3 nella relativa scheda della pellicola.

