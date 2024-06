In occasione della prima di Horizon: An American Saga, Sam Worthington ha aggiornato brevemente sulla lavorazione di Avatar 3, il film di James Cameron che sarà nei cinema a Natale 2025.

“Stanno ancora girando” ha confermato l’attore. “Sono in Nuova Zelanda a girare altre scene del terzo. Io andrò domani per girare qualcos’altro, perciò sì, non è ancora finita“.

Avatar 3 arriverà al cinema negli Stati Uniti il 18 dicembre 2025.

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Avatar 3 nella relativa scheda della pellicola.

