Avatar 3: la storia dei Sully nei sequel sarà “imprevedibile” secondo gli sceneggiatori

Come abbiamo visto, Rick Jaffa e Amanda Silver non hanno lavorato esclusivamente alla sceneggiatura di Avatar 2, ma anche a quella di Avatar 3 visto che inizialmente la storia doveva essere raccontata in un solo film.

A causa della grande mole di materiale, poi, Cameron ha deciso di spezzare tutto in due parti, finendo per dare più respiro alla narrazione.

Nel corso di un’intervista con Variety gli sceneggiatori hanno parlato di Avatar 3 e dei sequel:

Abbiamo visto questa serie di dinamiche molto coinvolgenti, interpersonali tra famiglie, tra clan, mostrate con queste proporzioni così vaste di mondi diversi. I clan che conoscerete e i mondi che scoprirete su Pandora… non potete immaginare quali siano. Proprio come i tulkun sono stati una rivelazione in questo film, lo stesso succederà nei prossimi, c’è così tanto in arrivo. La storia della famiglia Sully è incredibilmente emozionante. È imprevedibile.

Hanno poi parlato di un personaggio a cui ruota ancora del mistero, Kiri, interpretato da Sigourney Weaver: è stato definirla un messia di Pandora?

“Non credo che l’abbiamo mai definita un Gesù Na’vi” ha iniziato a spiegare Jaffa prima che Silver aggiungesse: “Ma è un mistero. Non possiamo parlarne“.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche sul canale ospitato da Twitch!