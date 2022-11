Avatar: James Cameron commenta la controversia sul font “Papyrus” e prende in giro Ryan Gosling

Avatar: la via dell'acqua

Qualche anno fa Ryan Gosling è apparso in uno spot per il SNL prendendo di mira Avatar di James Cameron per un motivo ben preciso.

L’attore ironizzò sul carattere Papyrus per il logo della pellicola, un font che può tranquillamente essere trovato su qualsiasi pc e che in un film dal budget stratosferico come quello di James Cameron risultava effettivamente fuori posto.

In occasione di un’intervista con Empire (come riporta Screenrant), il regista ha affrontato la questione:

Pensate a quanto avremmo potuto incassare se non fosse stato per quel dannato carattere! Non sapevo che fosse un carattere preconfezionato, credevo che fosse frutto della creatività del reparto artistico. Naturalmente è stato preso in giro spietatamente per essere una scelta pigra, ma francamente a me piaceva. Ryan Gosling deve uscire più spesso al posto di sbraitare sul nostro font. È ora di uscire dal seminterrato di tua mamma, Ryan! E se “Papyrus” porta alla mente i problemi delle culture indigene nella coscienza collettiva, è perfettamente calzante con “Avatar”, perciò non ci perdo il sonno.

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

