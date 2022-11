Avatar: James Cameron svela come i piani per la saga potrebbe cambiare se il primo sequel si rivelasse un flop

Avatar: la via dell’acqua uscirà in tutto il mondo a metà dicembre (GUARDA IL SECONDO TRAILER), e le aspettative d’incasso sono molto alte. Il lungo periodo di tempo trascorso dal primo film, uscito nel 2009, porta però a chiedersi se il pubblico possa essere ancora interessato tanto quanto lo era allora. In un’intervista con Total Film Magazine, il regista James Cameron ha rivelato di avere in mente come i piani per la saga di Avatar potrebbero cambiare, nel caso il riscontro al botteghino del primo sequel non fosse soddisfacente. Ecco le sue parole:

Il mercato fra tre mesi potrebbe dirci cheè finita, oppure che potrebbe essere quasi finita, perciò in quel caso diremmo: “Ok, completiamo la storia con il terzo film, e non andiamo avanti all’infinito”, se non dovesse essere redditizio… Siamo in un mondo diverso da quello in cui eravamo quando ho scritto questi film, . È il doppio gancio inferto dalla pandemia e dallo streaming. Oppure, al contrario, forse ricorderemo alla gente che cosa significa andare al cinema. Questo film lo fa di sicuro. La domanda è: a quante persone frega qualcosa adesso?

Vi ricordiamo infatti che al momento i progetti per la saga di Avatar prevendono di arrivare fino al capitolo 5. Il terzo film, in arrivo a Natale 2024, è già stato completato da Cameron, gli altri due sequel, già scritti, verranno girati in seguito, anche in questo caso insieme. Recentemente, il regista ha però dichiarato che potrebbe affidarne a qualcun altro l’incarico: in questo articolo tutti i dettagli.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate e quanto attendete Avatar 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate dei piani per la saga di Avatar? Lasciate un commento!

FONTE: /Film