Avatar: la via dell’acqua dovrà incassare più di due miliardi per generare un profitto

C’è davvero molta attesa per Avatar: la via dell’acqua, il secondo capitolo della saga ideata da James Cameron che arriva nei cinema a tredici anni di distanza dal primo film. Un uscita, quella di Avatar: la via dell’acqua, che avviene in un contesto molto differente da quello del 2009, una situazione in cui il mercato del cinema in sala sta ancora facendo, da una parte, i conti con gli effetti della pandemia di nuovo Coronavirus e, dall’altra, con la concorrenza dello streaming.

In una nuova intervista rilasciata a GQ, James Cameron è tornato a parlare dell’elevatissimo budget della pellicola – anche se il secondo e il terzo film sono stati girati praticamente in contemporanea si parla di 250 milioni di dollari ciascuno – e di quanto dovrà incassare il lungometraggio per generare un profitto.

Il filmmaker ha definito la sua creatura come “fo**utamente costosa” arrivando a definirla come “il peggior caso di business nella storia del cinema” in termini di possibilità di dare vita a qualcosa di redditizio.

Parlando del punto di pareggio del film, James Cameron ha detto che per Avatar: la via dell’acqua, questa soglia verrà raggiunta e superata solo se “il film incasserà così tanto da diventare il terzo o quarto maggiore incasso della storia del cinema”. Considerando l’apposita classifica – non aggiornata all’inflazione – pubblicata da Box Office Mojo possiamo constatare che il giro d’affari suggerito dal regista si attesta su una cifra superiore ai due miliardi di dollari.

Probabilmente però, il ragionamento di Cameron non è concentrato solo sui costi di Avatar: la via dell’acqua, ma su quelli di tutti i sequel, il cui budget totale si attesta, come noto, intorno al miliardo di dollari. Proprio per questo, in un’intervista rilasciata qualche giorno fa, aveva detto che il box-office del secondo film sarà quello che determinerà il futuro della saga che, nel peggiore dei casi, potrebbe fermarsi al terzo film e non arrivare al quinto come da programma (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Avatar 2 arriverà poi nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

