Stepsisters, Disney dà una seconda possibilità alla sorellastre di Cenerentola: in arrivo un film su di loro

Pubblicazione: 25 marzo alle 13:33

Disney si prepara a ribaltare uno dei suoi classici più amati con un nuovo progetto live-action che promette di riscrivere la percezione di due personaggi storicamente relegati al ruolo di antagoniste. Anastasia e Genoveffa, le celebri sorellastre di Cenerentola, diventeranno le protagoniste assolute di Stepsisters, un film che intende esplorare il loro punto di vista e offrire una prospettiva inedita su una delle fiabe più iconiche della storia del cinema.



Il progetto è stato affidato a un team creativo che ha già dimostrato di saper maneggiare con ironia e intelligenza i classici Disney. Akiva Schaffer, noto per il suo lavoro in Chip 'n Dale: Rescue Rangers, dirigerà il film insieme a Dan Gregor e Doug Mand, che si occuperanno anche di riscrivere la sceneggiatura originariamente firmata da Michael Montemayor. La scelta di questo trio creativo suggerisce un approccio meta-narrativo e autoironico, capace di dialogare con il pubblico contemporaneo senza tradire lo spirito delle storie originali.



La decisione di concentrarsi sulle sorellastre non è casuale né isolata. Rappresenta l'ennesima tappa di un percorso iniziato anni fa da Disney, che ha progressivamente esplorato le sfumature morali dei suoi antagonisti, da Malefica a Crudelia. Questi personaggi, un tempo dipinti con pennellate unidimensionali di cattiveria pura, vengono oggi riletti attraverso lenti più complesse, che indagano motivazioni, traumi e contesti sociali. Anastasia e Genoveffa, nella versione animata del 1950 e in quella live-action del 2015 con Lily James, erano poco più che macchiette: vanesi, gelose, crudelmente determinate a impedire la felicità di Cenerentola.

Cenerentola - Disney+

Eppure, già nei sequel animati direct-to-video, Disney aveva iniziato a sfumare questi contorni. Anastasia, in particolare, veniva mostrata capace di gentilezza e vulnerabilità, suggerendo che la cattiveria non fosse una caratteristica innata ma il risultato di un ambiente tossico dominato dalla madre, Lady Tremaine. Stepsisters potrebbe dunque approfondire questa direzione, esplorando come due giovani donne siano state plasmate da aspettative impossibili, confronti costanti e dalla pressione di una società che misura il valore femminile attraverso matrimonio e apparenza.



Il timing del progetto è particolarmente interessante. Netflix sta sviluppando in parallelo Steps, un altro spinoff animato sulle sorellastre di Cenerentola annunciato nel 2021 e previsto per il 2026. In quel caso, le voci saranno quelle di Ali Wong e Stephanie Hsu, e la regia sarà affidata a John Rip e Alyce Tzue, con la produzione di Amy Poehler. Inizialmente erano state coinvolte le comiche Riki Lindhome e Kate Micucci, ma quella versione è stata cancellata. La contemporaneità dei due progetti testimonia quanto le sorellastre risuonino nell'immaginario collettivo come archetipi fertili per reinterpretazioni moderne.



Ma perché questa ossessione per le sorellastre proprio ora? La risposta probabilmente risiede nel bisogno culturale contemporaneo di complessità narrativa. Il pubblico moderno, cresciuto con serie televisive stratificate e personaggi ambigui, fatica a credere a divisioni nette tra bene e male. Vuole capire le ragioni dietro le azioni, esplorare zone grigie, riconoscere l'umanità anche nei comportamenti peggiori. Le sorellastre di Cenerentola, rilette oggi, possono diventare lo specchio delle pressioni che molte donne affrontano quotidianamente: competizione feroce, autostima condizionata da standard esterni, dinamiche familiari disfunzionali.

Cenerentola - Disney+

Non è ancora stata annunciata una data di uscita per il film, ma l'interesse attorno al progetto è già palpabile. Nel frattempo, tutte le versioni cinematografiche di Cenerentola, dall'animazione classica del 1950 al remake live-action, sono disponibili in streaming su Disney Plus e offrono l'opportunità di riscoprire la saga completa in attesa di questo nuovo capitolo che promette di mostrarci finalmente cosa accade quando la favola viene raccontata da chi, fino a oggi, ha avuto solo il ruolo della cattiva.