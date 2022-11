Avatar: la via dell’acqua non sarà una predica ambientalista secondo Zoe Saldana

L’uscita di Avatar: la via dell’acqua si avvicina sempre di più e, difatti, qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare uno spettacolare full trailer che ci ha dato modo di gustare diversi passaggi aggiuntivi della pellicola diretta da James Cameron.

Come la prima, storica pellicola del franchise, è abbastanza ovvio ipotizzare che le istanze ambientaliste avranno uno spazio non indifferente in Avatar: la via dell’acqua anche se, stando alle parole di Zoe Saldana, l’interprete di Neytiri, il tutto non assumerà i contorni della noiosa predica.

L’attrice spiega a Deadline:

Il nostro pianeta è composto all’80% da acqua e c’è davvero tanto che ancora non sappiamo circa la vita sulla Terra perché si parla di qualcosa che vive sotto di noi, un aspetto questo che viene rispecchiato anche da Pandora. Tradotto in termini pratici significa che quando abbiamo visto il primo Avatar abbiamo esplorato solo un 20% di quel mondo, un 20% che ha permesso al pubblico di tutto il globo di avere un’esperienza incredibile. Prova a immaginare cosa accadrà vedendo il restante 80%! Siamo ben consapevoli dell’arguzia delle varie conversazioni che James Cameron sta intrattenendo in materia di colonialismo, invasioni, le cancellazioni e i genocidi delle civiltà, l’appropriazione e l’abuso dell’ambiente. Tutte cose che abbiamo visto e rivisto nel corso della storia, fatti che si ripetono di continuo. Non è certo un discorso inedito, ma spero che possa essere stimolante così come avvenuto col primo film. Anche solo per aiutarci l’un l’altro a diventare più consapevoli, ma anche a poter essere più attenti verso il nostro ambiente, non in modo predicatorio, ma effettivamente in grado di migliorare le nostre vite.

Avatar 2: la trama

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

FONTE: Deadline