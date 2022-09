Avatar: Sam Worthington parla della sua reazione alla prima volta che lesse la sceneggiatura

In occasione della promozione della nuova edizione di Avatar che sarà al cinema in Italia da domani, Sam Worthington è tornato a parlare della prima volta che James Cameron gli descrisse il film.

Dopo aver letto la sceneggiatura, infatti, l’attore rimase di stucco:

Quando lo lessi per la prima volta c’erano cose come le montagne fluttuanti, i Thanator, tutte cose di cui non avevo idea, non capivo di cosa stesse parlando quell’uomo. E soprattutto, non avevo idea di come avremmo fatto.

Il mio più grande ricordo legato al ritrovarmi in quel Volume [in teatro di posa] era la giocosità, perché è così che abbiamo fatto tutto. C’era Jim [Cameron] che ogni giorno arrivava sul set e diceva: “Guarda, farò costruire una cosa che diventerà la montagna sospesa, e ho bisogno che tu salti da lì. Poi arriveranno delle persone ad attaccarti, che poi saranno sostituite dai Viperlupi“.