Durante un’intervista con Collider, Zoe Saldaña ha parlato dei prossimi film di Avatar e ha confermato il suo ritorno sul set dopo Stephen Lang.

L’attrice si è detta molto fiera di far parte di un progetto tanto colossale:

Sarà meraviglioso. Avatar 3 sarà splendido, e con Avatar 4 e 5 sarà ancora più folle, è vero. [James Cameron] ci ha lasciato a bocca aperta, è questa la sua eredità. Credevamo che fosse Titanic, ma invece è Avatar. E vale anche per noi, che abbiamo avuto l’occasione di far parte di qualcosa di una pietra miliare simile. Non vedo l’ora di tornare sul set, torneremo la settimana prossima, non vedo l’ora di rivedere tutti.