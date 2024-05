Avengelyne diventerà ufficialmente un film: il fumetto di Rob Liefeld, creatore di Deadpool, e Cathy Christian ha infatti destato l’interesse della Warner Bros. per realizzare un film che verrà diretto da Olivia Wilde su una sceneggiatura di Tony McNamara (Povere creature!) e Margot Robbie come protagonista e produttrice con la sua LuckyChap. Simon Kinberg e Audrey Chon saranno coinvolti come produttori attraverso la loro casa di produzione Genre.

I contratti sono quasi tutti siglati, e sembra che l’accordo per riservarsi i diritti di sfruttamento sia vicino a sette cifre. Il progetto era stato posto sotto i riflettori a inizio aprile, e le trattative si sono concretizzate in meno di un mese.

È in realtà l’ennesimo tentativo di portare il personaggio di Avengelyne – un angelo che combatte demoni e forze del male, creato nel 1995 – sul grande schermo. Nel 2013 doveva avere il volto di Gina Carano, mentre nel 2016 i diritti erano stati acquistati dalla Paramount che lo aveva affidato ad Akiva Goldsman.

