Cambio di programma: non sarà più Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, a dirigere Avengers: The Kang Dinasty.

Uno dei motivi dietro l’addio del regista, secondo l’Hollywood Reporter, è il continuo rinvio della produzione del film, di recente rimandato al 2026.

Cretton continuerà a sviluppare per i Marvel Studios il sequel di Shang-Chi, oltre a produrre e dirigere la serie Wonder Man, bloccata dagli scioperi ma che tornerà in produzione nelle prossime settimane.

Jeff Loveness, autore della sceneggiatura di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha scritto l’ultima stesura di Avengers: The Kang Dinasty, anche se non è chiaro se i Marvel Studios ingaggeranno un altro sceneggiatore per scrivere un’altra bozza.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

